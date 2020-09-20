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الشلهوب لن يغادر إلى الدوحة

Time منذ 27 دقيقة
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الشلهوب لن يغادر إلى الدوحة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادرعن إلغاء ذهاب اللاعب محمد الشلهوب إلى الدوحة للالتحاق ببعثة الهلال.

وجاء ذلك بعد ضمان تأهل الهلال إلى ثمن نهائي آسيا، وتغيير البروتوكول الطبي لكورونا، واقتراب عودة عدد من اللاعبين المصابين لصفوف الفريق.

وكان محمد الشلهوب قد تراجع عن اعتزاله خلال الساعات الماضية لإنقاذ الهلال بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتأهل نادي الهلال إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020، بعد تعادل سلبي مع شاهر خودرو الإيراني أمس الأحد.

وارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة متصدرًا مجموعته، ليتأهل إلى ثمن النهائي على الرغم من موجة إصابات كورونا التي ضربت عدد كبير من لاعبيه.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كذبتم للمليون😡الاهلي قبل يروح الدوحه شلحتوه ولاعبه مصاب وماوقفتم معهم لتبديله وبطولتين للماء والطائره حولتوها للغير دعمكم وإسنادكم حسب الميول لا بارك الله باالفساد اللي بالرياضه السعوديه من مبطي👍👌
ابن حزم
الحمدلله اللذي عافنا مما ابتلى به
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل
ابن حزم
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