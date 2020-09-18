الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن يحول فشله لنجاح ويُبرع في مجال جراحة الأعصاب بفرنسا

Time منذ ساعة
Views 1853
مواطن يحول فشله لنجاح ويُبرع في مجال جراحة الأعصاب بفرنسا

عادل الحربي (صدى):
روى الطبيب هاني الجهني قصة الكفاح التى خاضها حتى يصبح أول طبيب سعودي متخصص ينضم إلى هيئة الأطباء الفرنسيين، ويعمل بها بشكل رسمي كجراح مخ وأعصاب.

وذكر أنه التحق بكلية الطب بجامعة القصيم، إلا أنه رسب في مادة المخ والاعصاب، لكنه لم يستسلم، واجتهد حتى أصبح عاشقاً لجراحة المخ والأعصاب.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أنه تخرج بتفوق، وأصبح أول معيد في جامعة القصيم متخصص في المخ والأعصاب، لافتا إلى أنه انضم للزمالة الفرنسية، وبرغم صعوبة اللغة إلا أنه تغلب عليها، وظل يعمل في مستشفيات فرنسية، وأثبت نجاحه فيها.

وأكد أنه يعمل بشكل رسمي في مستشفى فرنسي، في تخصص جراحة المخ والأعصاب، مشيداً بما قدمته حكومة المملكة لدعم مسيرة التعليم لأبنائها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مريم
أعوذ بالله العلي العظيم من سوء الظن الله يشفيها لعلها مريضة بالنفس و يشفي كل مسلم
فهد
من ذا الحال وارد ان شاء الله انت افسدت عيال الناس حسبي الله عليك
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... اللهم لا شماته
فهد
باقي مصلحة المياه والصرف الصحي شركة المياه الوطنيه الفساد معشش في مكاتبهم

أخر الأخبار

أحمد خميس لمشاعل الشحي:" اشتقت إليك " والجمهور يتوقع عودتهما قريبَا 
أحمد خميس لمشاعل الشحي:" اشتقت إليك " والجمهور يتوقع عودتهما قريبَا 
Time منذ دقيقة Views 28
تقويم التعليم توضح قيمة رسوم الرخصة المهنية
تقويم التعليم توضح قيمة رسوم الرخصة المهنية
Time منذ 15 دقيقة Views 1329
المحكمة الرياضية تعلن بطل دوري أبطال إفريقيا 2019
المحكمة الرياضية تعلن بطل دوري أبطال إفريقيا 2019
Time منذ 34 دقيقة Views 1632
إمام مسجد يعترف باستغلال الأطفال جنسيًا
إمام مسجد يعترف باستغلال الأطفال جنسيًا
Time منذ 44 دقيقة Views 379
امحق طباخة
امحق طباخة
Time منذ 48 دقيقة Views 328
المزح الثقيل في البر
المزح الثقيل في البر
Time منذ 49 دقيقة Views 295
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 50 دقيقة Views 369
بالفيديو .. نشوب حريق في مردم بلدية عنيزة
بالفيديو .. نشوب حريق في مردم بلدية عنيزة
Time منذ 53 دقيقة Views 1500
العوضي:" ياسمين عبدالعزيز خبطتني وكانت عايزة تدبحلي القطة "
العوضي:" ياسمين عبدالعزيز خبطتني وكانت عايزة تدبحلي القطة "
Time منذ 57 دقيقة Views 1291
مواطن يحول فشله لنجاح ويُبرع في مجال جراحة الأعصاب بفرنسا
مواطن يحول فشله لنجاح ويُبرع في مجال جراحة الأعصاب بفرنسا
Time منذ ساعة Views 1853