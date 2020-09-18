الهلال يُسجل حارسين مرمى بديلين في قائمته الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموافقة على طلب نادي الهلال بتسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.
وأعلن نادي الهلال، أن تركي المطيري المقيد مسبقًا بقائمة الهلال الآسيوية، وثنائي درجة الشباب عبدالله البيشي وأحمد الجبيع، سيلتحقوا بالفريق الأول في قطر يوم غد وذلك بعد موافقة "الاتحاد الآسيوي" على استبدالهما بالحارسان المقيدان في القائمة "محمد الواكد" و"نواف الغامدي" المصابان بـ"كورونا".
جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.
وسيكون اللاعبين البديلين مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حالياً.
وجاء هذا القرار بحسب المادة 26.6 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.
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