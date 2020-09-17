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مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتسجيل حارس خامس في قائمة الهلال

Time منذ 15 دقيقة
Views 1286
مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتسجيل حارس خامس في قائمة الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر إعلامية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم خاطب الاتحاد الآسيوي، لطلب استثناء وتسجيل حارس خامس في قائمة الهلال.

يأتي ذلك بعد إصابة ثلاثة حراس من نادي الهلال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الزعيم، قد أعلن عن إصابة "عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ، ‏محمد الواكد، ‏عبدالله الجدعاني، ‏نواف الغامدي، ‏ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، نواف العابد، صالح الشهري ".

ويواجه الهلال، نادي باختاكور الإيراني اليوم الخميس، والذي كان قد انتصر عليه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ويتصدر الهلال مجموعته في منافسات دوري أبطال آسيا 2020، بـ 9 نقاط، ويسعى للفوز في مباراة اليوم ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

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أحدث التعليقات

ناصح
يازعيم اسياءتقول,,بالعكس اعلام الهلال وجمهوره عاملهم بلطف,,,اذا كل مذكرت هذا لطف ضلمت نفسك والفريق اللي تشجعه,,,,,,,,,,,,,,واذا كنت عاقل لاتنظر لمن هلك كيف هلك انظر لمن نجاء اكيف نجاء ,,
ناصح
الله يرحم الحال كورنا حلت بناء اوبعض الناس مع اصاله كيف غنة
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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