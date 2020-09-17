مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتسجيل حارس خامس في قائمة الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر إعلامية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم خاطب الاتحاد الآسيوي، لطلب استثناء وتسجيل حارس خامس في قائمة الهلال.
يأتي ذلك بعد إصابة ثلاثة حراس من نادي الهلال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان الزعيم، قد أعلن عن إصابة "عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ، محمد الواكد، عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، نواف العابد، صالح الشهري ".
ويواجه الهلال، نادي باختاكور الإيراني اليوم الخميس، والذي كان قد انتصر عليه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.
ويتصدر الهلال مجموعته في منافسات دوري أبطال آسيا 2020، بـ 9 نقاط، ويسعى للفوز في مباراة اليوم ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.
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