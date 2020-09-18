مسارات الرؤية الحديثة للمقاولات تطرح 7 وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مسارات الرؤية الحديثة للمقاولات، وظائف شاغرة، 7 وظائف شاغرة، بمدينة الرياض والأولوية للمواطنين.
واوضحت الشركة بان الوظائف تحت مسميات" مهندس مدني، يشترط حصوله على درجة البكالريوس في التخصص، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وإجادة البرامج الهندسية وإعداد كافة المخططات، وخبرة في أعمال الأبراج الخرسانية، والوظيفة الثانية مهندس تخطيط برامج زمنية، الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص، خبرة 5 سنوت، إجادة العمل على كافة برامج الهندسة، الوظيفة الثالثة مراقب إنشائي مدني ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، خبرة في قراءة المخططات، خبرة في تنفيذ بنود أعمال التشطيبات.
وتابعت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة، "مساح" يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص، خبرة في أعمال المساحة، مهندس مشتريات"مقاولات" خبرة 5 سنوات، متخصص بأعمال العقودوالمشتريات لقطاع المقاولات، مراقب وثائق خبرة 5 سنوات يجيد الإنجليزية، مهندس معماري خبرة 8 سنوات وفي أعمال التشطيبات.
وللتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]