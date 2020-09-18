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مسارات الرؤية الحديثة للمقاولات تطرح 7 وظائف شاغرة بالرياض

Time منذ ساعة
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مسارات الرؤية الحديثة للمقاولات تطرح 7 وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة مسارات الرؤية الحديثة للمقاولات، وظائف شاغرة، 7 وظائف شاغرة، بمدينة الرياض والأولوية للمواطنين.

واوضحت الشركة بان الوظائف تحت مسميات" مهندس مدني، يشترط حصوله على درجة البكالريوس في التخصص، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وإجادة البرامج الهندسية وإعداد كافة المخططات، وخبرة في أعمال الأبراج الخرسانية، والوظيفة الثانية مهندس تخطيط برامج زمنية، الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص، خبرة 5 سنوت، إجادة العمل على كافة برامج الهندسة، الوظيفة الثالثة مراقب إنشائي مدني ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، خبرة في قراءة المخططات، خبرة في تنفيذ بنود أعمال التشطيبات.

وتابعت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة، "مساح" يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص، خبرة في أعمال المساحة، مهندس مشتريات"مقاولات" خبرة 5 سنوات، متخصص بأعمال العقودوالمشتريات لقطاع المقاولات، مراقب وثائق خبرة 5 سنوات يجيد الإنجليزية، مهندس معماري خبرة 8 سنوات وفي أعمال التشطيبات.

وللتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أطول فترة خطوبة في التأريخ سبع سنوات وتنتهي بالفشل
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. زين سحبوهاا ..
ابن حزم
شي طيب وإن شاء الله الى أرقام أقل خلال الأيام الجايه ونصفر .
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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