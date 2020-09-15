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إيقاف ممرضة وطبيبة ومنعهما من السفر بسبب خطأ طبي تسبب في وفاة طفل بنجران

Time منذ ساعة
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إيقاف ممرضة وطبيبة ومنعهما من السفر بسبب خطأ طبي تسبب في وفاة طفل بنجران

نجران (صدى):
أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن شكوى أحد المواطنين حول وفاة ابنه بسبب خطأ طبي في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في نجران، في الواقعة التي كانت صحيفة "صدى" قد تناولتها أمس.

وقالت صحة نجران، أنها: " تقدم خالص عزائها وموالاتها لذوي الطفل المتوفى تغمده الله بواسع رحمته و تود الإحاطة بأنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع هذه القضية؛ حيث تم إيقاف الممرضة وتأجيل سفرها، إضافة إلى تأجيل سفر الطبيبة المشرفة على حالة الطفل إلى حين الإنتهاء من إستكمال كافة التحقيقات " .

وأكدت صحة نجران، أنه تم التحفظ على ملف المريض في المنشأة الصحية الخاصة والمستشفيات التي تم مراجعتها والتواصل مع والد الطفل لإستكمال الإجراءات النظامية للشكوى وتشكيل لجنة طبية من عدة تخصصات وإرسال نتائج التحقيق إلى الهيئة الصحية الشرعية للبت في القضية حيث جهة الاختصاص.

وفي هذا السياق، أشارت صحة نجران، إلى أنها تسعد بإستقبال أي ملاحظة أو إستفسار عبر قنواتها الرسمية المتاحة للجميع والتي من شأنها المساهمة في تطوير خدمة المريض والمراجع وتجويد الخدمات العلاجية، كما توكد حرصها على التجاوب السريع مع أي شكوى حيال الخدمات الصحية في المنطقة وتطبيق الإجراءات النظامية والعمل على تلافي أوجه القصور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
تركي ابن حميد
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
تركي ابن حميد
طيب الله ثراه وابناءه من بعده.....ويحفظ المملكة وملكها سلمان بن عبدالعزيز وشعبها من كل سوء ويرد كيد الحاسدين في نحورهم .
المهندس
الله يهديه ويجعلة نصير للإسلام والمسلمين .

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