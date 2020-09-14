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تفاصيل مروعة وراء وفاة طفل بخطأ طبي في نجران

Time منذ 51 دقيقة
Views 1954
تفاصيل مروعة وراء وفاة طفل بخطأ طبي في نجران

عادل الحربي (صدى):
روى والد طفل فقد حياته بسبب خطأ طبي، اليوم الاثنين، تفاصيل قصته ومعاناته.

وقال والد الطفل لبرنامج " ياهلا " : ابني كان عنده التهاب في الحلق وذهبت به للمستشفى وركبت له محاليل ولاحظت تسريب منه وبعد إزالته يد ابني كان بها ورم وتورمت زيادة في المساء.

وأضاف : الطفل كان لديه حرارة بسيطة، وبعدها ذهبنا للمستشفى وكان الورم يزيد بشكل ملحوظ، وعرضته على جراح قال أن يديه يوجد بها صديد، وقام بتنضيفها واستمرينا على العلاج.

وتابع : الولد تعب بعد خروجه من المستشفى وكان يديه لونها أسود، ودخل الإنعاش وبعدها احتاج إلى العناية المركزة، وقالوا لي أن الولد حالته صعبة وبعدها توفى.

 

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين

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