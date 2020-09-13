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القبض على 5 مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية احتيالية لاختراق الحسابات البنكية بالرياض

Time منذ 40 دقيقة
Views 1453
القبض على 5 مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية احتيالية لاختراق الحسابات البنكية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد ، من القبض على خمسة مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية على الجوالات ذات مضامين وأساليب احتيالية لاختراق الحسابات البنكية.

ومن جانبه ، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت - بفضل الله -، من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع)، امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين، ذات مضامين وأساليب احتيالية، تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية وذلك ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية.

حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد ضبط بحوزتهم (13) جهاز جوال تحتوي على رسائل الاحتيال النصية وبيانات لبطاقات صرفٍ آلي متنوعة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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القبض على 5 مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية احتيالية لاختراق الحسابات البنكية بالرياض
القبض على 5 مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية احتيالية لاختراق الحسابات البنكية بالرياض
Time منذ 40 دقيقة Views 1453