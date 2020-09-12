سامي الجابر يقترح إتاحة إدراج أسماء بديلة بعد تأكد إصابة خماسي الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق على تأكد إصابة 5 لاعبين من الهلال ومدير الكرة بالنادي بفيروس كورونا.
واقترح سامي الجابر أن يكون حل بديل في حالات التأكد من إصابة اللاعبين في البطولة الأسيوية؛ لضمان المساواة.
وقال "الجابر" : "كل الدعوات بالشفاء لمن ثبت اصابته بفيروس كورونا من البعثة الهلالية؛ السؤال للاتحاد الاسيوي الذي وضع شرط يجبر الفريق معه استكمال التصفيات في حال تواجد ١٣ لاعب و حارس مرمى ، اليس من الافضل ايضا لضمان الفرص المتساوية ان يتاح للفرق ادراج اسماء بديلة كون الغياب يأتي لظروف قاهرة".
وكان الهلال أكد إصابة كل من: "سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان".
ومن جانبه حرص رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل على التواصل مع بعثة الهلال للاطمئنان عليهم.
وأجرى "المسحل" اتصالًا هاتفيًا بممثلي المملكة المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 ، واطمئن على حالة المصابين من بعثة فريق الهلال.
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