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شاهد.. «كريري» يعلق على أنباء إصابتهم بكورونا بسبب حفل الفريق قبل مباراة الشباب

Time منذ ساعة
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شاهد.. «كريري» يعلق على أنباء إصابتهم بكورونا بسبب حفل الفريق قبل مباراة الشباب

ماجد محمد (صدى):
خرج مدير الكرة في الهلال سعود كريري عن صمته ليعلق على تأكد نتائج إصابته بفيروس كورونا و 5 لاعبين أخرين.

وقال "كريري" عبر حسابه على سناب شات: "الحمد لله على قضائه وقدره، نحن بخير وبدون أي أعراض".

وأضاف : "أوجه كلمة خاصة لمن ذكر أن الإصابات جاءت بسبب حفل اللاعبين الذي أقيم قبل مباراة الشباب، الحفل كان يوم 7 أجرينا فحص في يوم 8 ونتيجته ظهرت سلبية في اليوم التالي.. النتيجة الإيجابية لم تظهر إلا في فحص الوصول للدوحة".

وأكد نادي الهلال إيجابية فحوصات 5 من لاعبيه وهم: "“سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان".

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أحدث التعليقات

algernaas4
حسبي الله ونعم وكفى
algernaas4
حسبي الله ونعم وكفى
ابو سلطان
توك يابو محمد على مايقولون ماشفت شي ... .. اللهم ارحمنا برحمتك واحفضنا من كل شر.. اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا سوى فأشغله في نفسه وجعل كيدة في نحره . اااامين
ابو سلطان
توك يابو محمد على مايقولون ماشفت شي ... .. اللهم ارحمنا برحمتك واحفضنا من كل شر.. اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا سوى فأشغله في نفسه وجعل كيدة في نحره . اااامين
ابو سلطان
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم وتقبلهم وصفح عنهم اللهم ثبتهم عند السؤال... وئلهم ذويهم الصبر والسلوان. وخلفلهم في مصيبتهم خيرا منها..

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