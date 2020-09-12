شاهد.. «كريري» يعلق على أنباء إصابتهم بكورونا بسبب حفل الفريق قبل مباراة الشباب

ماجد محمد (صدى):
خرج مدير الكرة في الهلال سعود كريري عن صمته ليعلق على تأكد نتائج إصابته بفيروس كورونا و 5 لاعبين أخرين.
وقال "كريري" عبر حسابه على سناب شات: "الحمد لله على قضائه وقدره، نحن بخير وبدون أي أعراض".
وأضاف : "أوجه كلمة خاصة لمن ذكر أن الإصابات جاءت بسبب حفل اللاعبين الذي أقيم قبل مباراة الشباب، الحفل كان يوم 7 أجرينا فحص في يوم 8 ونتيجته ظهرت سلبية في اليوم التالي.. النتيجة الإيجابية لم تظهر إلا في فحص الوصول للدوحة".
وأكد نادي الهلال إيجابية فحوصات 5 من لاعبيه وهم: "“سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان".