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بالفيديو..رسالة هامة من وزير الخارجية الإماراتي للفلسطينيين في بلاده

Time منذ 46 دقيقة
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بالفيديو..رسالة هامة من وزير الخارجية الإماراتي للفلسطينيين في بلاده

أبوظبي (صدى):
وجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي، رسالة هامة للجالية الفلسطينية، مشيدًا بدورها الإيجابي في نهضة الإمارات.

وأكد آل نهيان في رسالته أن دولة الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة للجالية الفلسطينية و لأسرهم.

وقال وزير الخارجية الإماراتي: " بكل فخر و مثابرة نرى قصص نجاح كبيرة لإخواننا من الفلسطينيين تضاف إلى قصص النجاح العديدة التي تحققت على أرض الإمارات خلال العقود الماضية وساهمت في النمو و التطور الذي ارتقت إليه بلادنا ".

وأضاف: " اليوم و الإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام و المستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة و راسخة و لن تتغير".

وشدد على أن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام جميل يا شيخ عبدالله
ابو عمار
بالتوفيق ان شاء الله
ابو عمار
كفو يا بو سلمان اصرب بيد من حديد على كل فاسد وخائن لوطنه وامانته .. لا استثنائات ولا احد فوق القانون
ابو عمار
ممتاز جدا .... جاك الموت يا تارك الصلاه
ابوريان
ايش قدم سوزا للأهلي فيه الحربي اطلق منه لاعب بأسمه ماستفدنا منه

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