بالفيديو..رسالة هامة من وزير الخارجية الإماراتي للفلسطينيين في بلاده

أبوظبي (صدى):
وجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي، رسالة هامة للجالية الفلسطينية، مشيدًا بدورها الإيجابي في نهضة الإمارات.
وأكد آل نهيان في رسالته أن دولة الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة للجالية الفلسطينية و لأسرهم.
وقال وزير الخارجية الإماراتي: " بكل فخر و مثابرة نرى قصص نجاح كبيرة لإخواننا من الفلسطينيين تضاف إلى قصص النجاح العديدة التي تحققت على أرض الإمارات خلال العقود الماضية وساهمت في النمو و التطور الذي ارتقت إليه بلادنا ".
وأضاف: " اليوم و الإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام و المستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة و راسخة و لن تتغير".
وشدد على أن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
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