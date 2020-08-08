سعود الصرامي: ماذا يعني غياب جوائز الأفضلية عن الهلال والنصر ؟

طلال الغامدي (صدى):
تساءل المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، عن عدم تواجد مدربي ولاعبي فريقه والهلال ضمن جوائز رابطة الدوري.
وقال "الصرامي" في تغريدة له عبر "تويتر": " ماذا يعني غياب جوائز الأفضلية لرابطة دوري المحترفين عن نجوم و مدربي النصر والهلال، مدرب أبها و حارس الاتفاق و مهاجم الوحدة حصدوا الجوائز" .
وأضاف: " ديربي الرياض لم يظهر بالمستوى المأمول لكثرة الأخطاء التي ارتكبها الحكم الفرنسي ضد النصر العالمي بشهادة خبراء التحكيم محلياً و عربياً " .
وكان المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي والمحترف البرازيلي في صفوف الوحدة لويز جوستافو والجزائري في صفوف الاتفاق رايس مبولحي، قد حصدوا جوائز رابطة دوري المحترفين لشهر مارس.
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