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سعود الصرامي: ماذا يعني غياب جوائز الأفضلية عن الهلال والنصر ؟

Time منذ ساعة
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سعود الصرامي: ماذا يعني غياب جوائز الأفضلية عن الهلال والنصر ؟

طلال الغامدي (صدى):
تساءل المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، عن عدم تواجد مدربي ولاعبي فريقه والهلال ضمن جوائز رابطة الدوري.

وقال "الصرامي" في تغريدة له عبر "تويتر": " ماذا يعني غياب جوائز الأفضلية لرابطة دوري المحترفين عن نجوم و مدربي النصر والهلال، مدرب أبها و حارس الاتفاق و مهاجم الوحدة حصدوا الجوائز" .

وأضاف: " ديربي الرياض لم يظهر بالمستوى المأمول لكثرة الأخطاء التي ارتكبها الحكم الفرنسي ضد النصر العالمي بشهادة خبراء التحكيم محلياً و عربياً " .

وكان المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي والمحترف البرازيلي في صفوف الوحدة لويز جوستافو والجزائري في صفوف الاتفاق رايس مبولحي، قد حصدوا جوائز رابطة دوري المحترفين لشهر مارس.

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أحدث التعليقات

جاسم
خبر غامض عرفنا انه باكستاني ولكن وين تساقط البرد
عادل عبدالحي حمزة
كان حادثا اين تكملة الخبر
عادل عبدالحي حمزة
وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به . عدة مواضيع وليست عدة موضيع
جاسم
ما فهمت
الريان
هههههههه🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍😍🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤😍😍 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤🎤🎤🎤😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 😍😍😍😍😍🎤🎤🎤 🎤😍😍😍🎤🎤🎤🎤

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