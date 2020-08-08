رسميًا.. حصول الشابي ومبولحي وجوستافو على جائزة الأفضل في مارس

ماجد محمد (صدى):
أعلنت رابطة دوري المحترفين عن الفائزين بجائزة أفضل مدرب وحارس مرمى وأفضل لاعب، لشهر مارس الماضي، وذلك عن مباريات الجولة 21 و22 و23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحصل مدرب التونسي عبدالرزاق الشابي المدير الفني لفريق أبها على جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي لويز جوستافو نجم فريق الوحدة على جائزة أفضل لاعب، فيما حصل الجزائري رايس مبولحي حارس فريق الاتفاق على جائزة أفضل حارس مرمى، وذلك في شهر مارس الماضي.
وكانت اللجنة الفنية للرابطة قد أعلنت في أواخر يوليو الماضي، عن إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي، ولمدة 4 أشهر.
وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30.