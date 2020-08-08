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بالفيديو.. رجل يطعن فتاة بسكين لوقوفها بجانبه في عربة المترو !

Time منذ 14 ساعة
Views 1316
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بالفيديو.. رجل يطعن فتاة بسكين لوقوفها بجانبه في عربة المترو !

واشنطن (صدى):
في جريمة مثيرة للدهشة ، اعتدى رجل امريكي على فتاة في عربة مترو الأنفاق لمجرد وقوفها بجانبه .

وقالت ديانا كوينونيز"29 عام ، انها دخلت المترو وامسكت بعمود بجانب الرجل لكنه شعر بالإزعاج وظل ينبح عليها بالسب ولم يتدخل أحد .

وأضافت انها فتحت هاتفها لتسجيل هجومه عليها ، فاشتعل غضبه واحرج سكينه المدلى من حبل والقابل للطي وقطع ذراعها اليسرى .

وتابعت انها خرجت وهي في حالة من الفزع مع اول محطة يقف عندها المترو في غضون دقائق وتوجهت للشرطة التي لا زالت تبحث عنه إذ انه كان يرتدي الكمامة في الفيديو ولم يظهر وجهه بوضوح .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

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