بالفيديو.. رجل يطعن فتاة بسكين لوقوفها بجانبه في عربة المترو !

واشنطن (صدى):
في جريمة مثيرة للدهشة ، اعتدى رجل امريكي على فتاة في عربة مترو الأنفاق لمجرد وقوفها بجانبه .
وقالت ديانا كوينونيز"29 عام ، انها دخلت المترو وامسكت بعمود بجانب الرجل لكنه شعر بالإزعاج وظل ينبح عليها بالسب ولم يتدخل أحد .
وأضافت انها فتحت هاتفها لتسجيل هجومه عليها ، فاشتعل غضبه واحرج سكينه المدلى من حبل والقابل للطي وقطع ذراعها اليسرى .
وتابعت انها خرجت وهي في حالة من الفزع مع اول محطة يقف عندها المترو في غضون دقائق وتوجهت للشرطة التي لا زالت تبحث عنه إذ انه كان يرتدي الكمامة في الفيديو ولم يظهر وجهه بوضوح .