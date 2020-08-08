"حسين الجسمي" يُصاب بالإكتئاب وأنباء عن تفكيره في الإعتزال

أبو ظبي (صدى):
كشفت مصادر فنية تأثر المطرب الإماراتي حسين الجسمي بحملة الإنتقادات والسخرية التي طالته عقب تفجير مرفأ بيروت .
وأكدت أن الفنان أُصيب بالإكتئاب والعزلة ويفكر في الإعتزال بعد وصفه بأنه شؤوم و"نحس "عقب غنائه لأي بلد عربي .
وأثارت الأنباء حالةمن الجدل ، فبينما أكدها البعض بسبب كثرة الإنتقادات الفترة الماضية ، رفضها آخرون وأكدوا ان الفنان أقوى من تلك الأقوال الغير منطقية والتي لا تهدف إلا لهدم الرموز الفنية .
وكانت السخرية قد اندلعت بعد الإنفجار الذي جاء عقب غناء الجسمي للبنان في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وتغريدته التي أعرب فيها عن حبه للبنان قائلاً : “لبنان .. لتخلص الدني” .
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