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"حسين الجسمي" يُصاب بالإكتئاب وأنباء عن تفكيره في الإعتزال

Time منذ 21 ساعة
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"حسين الجسمي" يُصاب بالإكتئاب وأنباء عن تفكيره في الإعتزال

أبو ظبي (صدى):
كشفت مصادر فنية تأثر المطرب الإماراتي حسين الجسمي بحملة الإنتقادات والسخرية التي طالته عقب تفجير مرفأ بيروت .

وأكدت أن الفنان أُصيب بالإكتئاب والعزلة ويفكر في الإعتزال بعد وصفه بأنه شؤوم و"نحس "عقب غنائه لأي بلد عربي .

وأثارت الأنباء حالةمن الجدل ، فبينما أكدها البعض بسبب كثرة الإنتقادات الفترة الماضية ، رفضها آخرون وأكدوا ان الفنان أقوى من تلك الأقوال الغير منطقية والتي لا تهدف إلا لهدم الرموز الفنية .

وكانت السخرية قد اندلعت بعد الإنفجار الذي جاء عقب غناء الجسمي للبنان في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وتغريدته التي أعرب فيها عن حبه للبنان قائلاً : “لبنان .. لتخلص الدني” .

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مسلم
وبعدين ترحيلهم إلى إسرائيل على نفقة الدولة الكريمة المضيفة جزاها عزير خير الجزاء يعني ما فيه مسلمين مشردين ومضطهدين
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
محمد
اللهم لهم جميعا الرحمة و المغفرة و أجعل لهم جنة الفردوس مقاما
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى

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