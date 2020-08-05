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بعد وصفه بنذير الشؤوم وسم يدعم حسين الجسمي

Time منذ 4 ساعات
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بعد وصفه بنذير الشؤوم وسم يدعم حسين الجسمي

أبوظبي (صدى):
دعم هاشتاج الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد حملة السخرية والتنمر التي تعرض لها بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد أن كتب الفنان تغريدة عبر حسابه "تويتر” قال فيها: “لبنان .. لتخلص الدني”.. لتنطلق موجة جدل وتنمر وسخرية، إلا أن مواطنون عبروا بوسم حسين الجسمي عدة تغريدات داعمة له.

وربط بعض المغردين غناء حسين الجسمي للبنان في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وبين غنائه للبنان وتغريدته التي أطلقها بعد الحفل والتي عبّر فيها عن محبته للبنان حتى تنتهي الدنيا، حيث اعتبر مغردون أن الفنان مثالًا سيئًا للغناء لبعض الدول بينها اليمن حيث غنى لها ولم تسر يومًا للأمام وأنه غنى للبنان وباليوم التالي وقع انفجار مرفأ بيروت، غير أن وسم حسين الجسمي استطاع أن يواجه مدشنوه والمتفاعلون معه تغريدات الإساءة للنجم الإماراتي ويصعدون به لقائمة التريند السعودي ويدخل بين الوسوم الأعلى تداولًا.

وكان الجسمي قد غنى خلال حفله الذي أقيم في دار أوبرا دبي بمناسبة عيد الأضحى “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، إذْ أجرت معه قناة Mtv لبنان مداخلة مباشرة أثنى فيها على صمود اللبنانيين وغنى لهم في رسالة إيجابية للشعب اللبناني من أجل المحبة والسلام وتحول معه رواد مواقع التواصل إلى إظهار كلمات الثناء والمحبة وأيضًا لوطنه الإمارات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة الإسلام ..
كبير السعودية النصر
يسلم عليك حمد الله
abdul
سبحان الله ! " وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) " في سورة يس يا محمود ياسين . الله معطيه صوت مميّز ، وخاصة في الإبتهالات المسجَّلة له.
عادل عبدالحي حمزة
رحلتها وليس رحلاتها
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين راح بخبر كان ياما كان فيه راجوا باالمكان ..

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