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بالفيديو .. الدعم السعودي للبنان هو الأكبر من بين المساعدات المقدمة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1489
بالفيديو .. الدعم السعودي للبنان هو الأكبر من بين المساعدات المقدمة

بيروت (صدى):
يترقب مطار رفيق الحريري بلبنان وصول طائرة المساعدات السعودية الثانية اليوم الجمعة بعد وصول الطائرة الأولى قبل ساعات .

وحرص سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري ووزير الداخلية اللبناني والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة على متابعة سير المساعدات السعودية في إطار الإستجابة الفورية لنداءات الشعب اللبناني .

ويؤكد الجميع أن ما تفعله المملكة ليس بغريب عنها فهي الواقفة دائماً بجانب لبنان في كل محنه وآلامه ، ومساعدات المملكة هي الاكبر بين المساعدات المقدمة للبنان ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

ويستذكر اللبنانيون ما حدث بعد حرب تموز / يوليو عام 2006 حينما هبت السعودية سريعاً لمساعدة لبنان ، وتعيد اليوم نفس الخطوات للمساندة اللبنانيين بمختلف أطيافهم .

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هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
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