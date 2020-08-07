بالفيديو .. الدعم السعودي للبنان هو الأكبر من بين المساعدات المقدمة

بيروت (صدى):
يترقب مطار رفيق الحريري بلبنان وصول طائرة المساعدات السعودية الثانية اليوم الجمعة بعد وصول الطائرة الأولى قبل ساعات .
وحرص سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري ووزير الداخلية اللبناني والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة على متابعة سير المساعدات السعودية في إطار الإستجابة الفورية لنداءات الشعب اللبناني .
ويؤكد الجميع أن ما تفعله المملكة ليس بغريب عنها فهي الواقفة دائماً بجانب لبنان في كل محنه وآلامه ، ومساعدات المملكة هي الاكبر بين المساعدات المقدمة للبنان ، وفقاً لـ "الإخبارية " .
ويستذكر اللبنانيون ما حدث بعد حرب تموز / يوليو عام 2006 حينما هبت السعودية سريعاً لمساعدة لبنان ، وتعيد اليوم نفس الخطوات للمساندة اللبنانيين بمختلف أطيافهم .
إقرأ أيضاً :