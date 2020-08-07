بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات

بيروت (صدى):
وصلت أول طائرة سعودية قبل قليل إلى لبنان محملة بالمساعدات الإنسانية إنفاذا لتوجيهات خادم لحرمين الشريفين .
وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ان الطائرة تحمل العديد من المساعدات الإنسانية والتي تركز في هذه المرحلة على الخطة التي وضعها المركز للتدخل السريع والعاجل لإغاثة الشعب اللبناني .
وتابع أن هذه القطاعات تتمثل في قطاع الصحة وقطاع الإيواء وقطاع الأمن الغذائي ، وسيكون شعار هذه المرحلة هي إغاثة عاجلة لإنقاذ الحياة وخاصة الجرحى او المتضررين والتقليل من آثار هذه الكارثة .
وأضاف أن المركز تواجد ن خلال مكتبه ببيروت والذي استطاع ان يسخر القطاعات الإسعافية للمنظمات الشريكة في قطاع الصحة وتم نقل مئات الجرحى وإطلاق حملة للتبرع بالدم .
وأضاف إلى تحريك المواد الطبية للمستشفيات والمواد الغذائية في سبيل توزيعها على المحتاجين والمتضررين .
واختتم : نحمل الحب والتقدير ومد يد العون والمساعدة للأشقاء في بيروت ونقول لهم : جراحكم هي جراح المملكة العربية السعودية حكوماً وشعباً .
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