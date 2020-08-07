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بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات

Time منذ 51 دقيقة
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بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات

بيروت (صدى):
وصلت أول طائرة سعودية قبل قليل إلى لبنان محملة بالمساعدات الإنسانية إنفاذا لتوجيهات خادم لحرمين الشريفين .

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ان الطائرة تحمل العديد من المساعدات الإنسانية والتي تركز في هذه المرحلة على الخطة التي وضعها المركز للتدخل السريع والعاجل لإغاثة الشعب اللبناني .

وتابع أن هذه القطاعات تتمثل في قطاع الصحة وقطاع الإيواء وقطاع الأمن الغذائي ، وسيكون شعار هذه المرحلة هي إغاثة عاجلة لإنقاذ الحياة وخاصة الجرحى او المتضررين والتقليل من آثار هذه الكارثة .

وأضاف أن المركز تواجد ن خلال مكتبه ببيروت والذي استطاع ان يسخر القطاعات الإسعافية للمنظمات الشريكة في قطاع الصحة وتم نقل مئات الجرحى وإطلاق حملة للتبرع بالدم .

وأضاف إلى تحريك المواد الطبية للمستشفيات والمواد الغذائية في سبيل توزيعها على المحتاجين والمتضررين .

واختتم : نحمل الحب والتقدير ومد يد العون والمساعدة للأشقاء في بيروت ونقول لهم : جراحكم هي جراح المملكة العربية السعودية حكوماً وشعباً .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو سلطان
اذا الهلال يستطيع الفوز بجميع الاحوال . والحكم انتم جبتوه ليش الضجيج ؟ بس مالومك الابعة تقهر وتوجه . خلتك تهذي... افهمو يانصراويين مطرف لن يعود يحكم لكم مباريات خلاص ...
ابو حنان
انتبه لفريقك لايهبط ولاتطالع فوق حجمك
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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