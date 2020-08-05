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المواطن الذي فقد زوجته وبنته بسبب سور مخالف يكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث

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المواطن الذي فقد زوجته وبنته بسبب سور مخالف يكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث

نايف السالم (صدى):
كشف المواطن صاحب الحادث الأليم في أبحر الشمالية والذي فقد زوجته وابنته بسبب سور مخالف تفاصيل جديدة عن الحادثة .

وقال المواطن المكلوم أن هناك أخطاء في تصميم السور لخروج جزء منه إلى الطريق العام ، بخلاف عدم وجود أي تنبيهات عليه أو حواجز وعدم إنارة الشارع .

وأشار إلى وقوع الحادثة أول يوم العيد عندما كان عائد مع اسرته بالمنزل وكان ابنه "18 " عام يقود السيارة على الطريق الترابي المتفرع من طريق الملك فيصل .

وكشف ان هناك بلاغات على الطريق منذ أكثر من 10 أشهر وان هناك مواطن قدم 6 بلاغات حول خطورته ، وفقاً لـ"عكاظ " .

وحول الحالة الصحية لإبنه ، قال انه لا زال في العناية المركزة ويعاني من كسور في الجمجمة والوجه وثلاثة كسور في العمود الفقري كما فقد عينه اليمنى .

وأضاف ان لديه ثلاثة اطفال في المنزل يسألون عن أمهم وأشقائهم ولا يعرف الإجابة عليهم .

وكانت أمانة جدة قد فتحت تحقيق لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين مقدمة تعازيها للمواطن جراء الحادث الأليم .

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أحدث التعليقات

naeem
مخزن لتصنيع الصوريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
naeem
الله يلطف فيك ويصبرك
النشمي
وزنة عرشة
النشمي
الحمد لله عدد خلقة ورضا نفسة ومداد كلماتة اللهم احمي بلادي من كل الشرور ووفق مليكنا وولي عهده لما تحب وترضا
محمد
المشاكل واضحة عناصرية وبالتحديد الظهير الأيسر قلوب الدفاع المحاور المهاجم

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