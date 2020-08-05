المواطن الذي فقد زوجته وبنته بسبب سور مخالف يكشف تفاصيل مثيرة حول الحادث

نايف السالم (صدى):
كشف المواطن صاحب الحادث الأليم في أبحر الشمالية والذي فقد زوجته وابنته بسبب سور مخالف تفاصيل جديدة عن الحادثة .
وقال المواطن المكلوم أن هناك أخطاء في تصميم السور لخروج جزء منه إلى الطريق العام ، بخلاف عدم وجود أي تنبيهات عليه أو حواجز وعدم إنارة الشارع .
وأشار إلى وقوع الحادثة أول يوم العيد عندما كان عائد مع اسرته بالمنزل وكان ابنه "18 " عام يقود السيارة على الطريق الترابي المتفرع من طريق الملك فيصل .
وكشف ان هناك بلاغات على الطريق منذ أكثر من 10 أشهر وان هناك مواطن قدم 6 بلاغات حول خطورته ، وفقاً لـ"عكاظ " .
وحول الحالة الصحية لإبنه ، قال انه لا زال في العناية المركزة ويعاني من كسور في الجمجمة والوجه وثلاثة كسور في العمود الفقري كما فقد عينه اليمنى .
وأضاف ان لديه ثلاثة اطفال في المنزل يسألون عن أمهم وأشقائهم ولا يعرف الإجابة عليهم .
وكانت أمانة جدة قد فتحت تحقيق لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسببين مقدمة تعازيها للمواطن جراء الحادث الأليم .
إقرأ أيضاً :