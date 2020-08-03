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مواطن فقد زوجته وابنته بسبب جدار وسط الطريق: " من سيتحمل المسؤولية "

Time منذ 57 دقيقة
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مواطن فقد زوجته وابنته بسبب جدار وسط الطريق: " من سيتحمل المسؤولية "

جدة (صدى):
فقد مواطن في أبحر الشمالية بجدة، زوجته وابنته في حادث تصادم مروع بجدار تم بناؤه وسط الطريق، دون أي تحذيرات للمارة.

ووثق المواطن مقطع فيديو، أظهر خلاله الطريق الذي تعرضت فيه أسرته للحادث، قائلا: " أسرتي راحت في الجدار هذا، بنتي 19 سنة وأم عيالي 42 سنة توفوا في الموقع هذا وولدي بين الحياة والموت في المستشفى " .

وتساءل المواطن كيف تم بناء هذا الجدار وسط الطريق، ومن سيتحمل مسؤولية الحادث، مشيرًا إلى أنهم تفاجأوا بوجود الجدار، وأن الحواجز والإشارات التنبيهية التي تم وضعها في الطريق تمت بعد وقوع الحادث.

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أحدث التعليقات

الريان
كم انت كبير وقد اصبحت اكثر حنكه صبحك الله بخير يا شيخ اردغان
الريان
كم انت كبير وقد اصبحت اكثر حنكه صبحك الله بخير يا شيخ اردغان
. راعــي الـددســـن .
مافي داعي للتصــنيف تركـــيا هــي أم المــــخاطـــر .
ابو عمار
اوكي
. راعــي الـددســـن .
صحـــيح البــلوك هــو الحـــل المــريــح .

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