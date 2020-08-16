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والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يرفض " تمييع القضية "

Time منذ 48 دقيقة
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والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يرفض " تمييع القضية "

الرياض (صدى):
بعد أيام من إدلاء الطبيب المتورط في قضية استئصال الغدة التناسلية للطفل نهار الحارثي بأقواله، أكد والد الطفل على رفضه تمييع القضية، مجددًا مطالبته الجهات المختصة ووزارة الصحة باستدعاء جميع المتورطين في الحادثة وعدم المتجاوبين مع شكواه.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الطبية الشرعية في محافظة الطائف جلستها الثلاثاء القادم، للنظر في ملف القضية والاستماع لإفادات المتهمين والمتغيبين عن الجلسة الماضية.

وكان الطبيب قد أفاد خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، بإنه تواجد عند الساعة 11:45 دقيقة صباحا لمناظرة المريض في الطوارئ، وتبين له من خلال الكشف أن الغدة التناسلية أصيبت قبل 12 ساعة من حضوره، وأن المريض راجع طوارئ المستشفى في الليلة السابقة ولم يتم استقباله.

وأشار إلى أنه لا يعلم سببا لذلك لأنه لم يكن مناوبا في تلك الليلة، وأنه جرى استئصال الغدة بسبب وجود إلتواء.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كلام مليان
اسعار مبالغ فيها والشكال السيارات اكل عليها الدهر الكوري الان افضل والصيني دخل السوق بقوه والامريكي نازل
ابو عمار
اوكي المهم لا تاكلو الخنافس والحشرات الاخرى
ابو عمار
اوكي يعني الطبيب عمل للمريض عمليه خصي والا ايش ؟

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