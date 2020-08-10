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أقوال الطبيب المتورط في استئصال الغدة التناسلية لنهار الحارثي

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أقوال الطبيب المتورط في استئصال الغدة التناسلية لنهار الحارثي

الرياض (صدى):
عاد الطبيب الذي تولى إجراء الجراحة للطفل نهار الحارثي، في مستشفى الملك فيصل، ضحية استئصال إحدى الغدد التناسلية، من السفر.

وتمكنت اللجنة الطبية الشرعية بمحافظة الطائف من إحضار الطبيب، بعد عام من مغادرته المملكة بخروج بلا عودة، بعد إجراء العملية.

وقال الطبيب خلال الجلسة التي عقدت مؤخرا إنه تواجد عند الساعة 11:45 دقيقة صباحا لمناظرة المريض في الطوارئ، وتبين له من خلال الكشف أن الغدة التناسلية أصيبت قبل 12 ساعة من حضوره، وأن المريض راجع طوارئ المستشفى في الليلة السابقة ولم يتم استقباله.

وأشار إلى أنه لا يعلم سببا لذلك لأنه لم يكن مناوبا في تلك الليلة، وأنه جرى استئصال الغدة بسبب وجود إلتواء.

وأوضح أن انشغال غرف العمليات، هو سبب التأخر في إجراء العملية والانتظار لأكثر من 5 ساعات.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
حسين عبدالغني لاعب كبير وتاريخه واسع وبصمته حاضره اينما حل او رحل انسان يحب الكره ويتعب من اجلها اسلوبه راقي والعميد هو فاكهة الكره السعوديه مهما كان مستواه قدره ان ماعنده بشوت دائما مظلوم وحقوقه مسلوبه والتجارب والعقوبات والتحكيم السيء دائما من نصيبه وله الاولويه فيها لكنه لذيذ ومحترم له كاريزماه الخاصه به سيعود حتما مهما كانت الظروف
شيوووووووووووووووووووووووووون
صبحك بالخير ياابو بدر ايه ساعدنا الحكم والشيخ فهد الاحمد وجوزيف بلاتر وويلهامسون ونيلسون مانديلا والبرنس وعالم الانس والجن وش بتسوون يعني ........... الله لا يغير عليكم عقلياتكم علشان نستمر بحصد البطولات وانتم تستمرون بالتشكيك فيها خلوكم على هالوزنية تكفون لا يتطور تفكيركم
أم خالد
هل يعني هذا أن المملكة ستفتح خطوط الطيران وتسمح باستئناف عمل التأشيرات؟
بلللللل
كاتبين خدمة ههههههههههههههههههههههههههههههه
نايف
هذا شروع بالقتل المفروض يحاسب بالسجن إلي يفعل مثل هالاعمال

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