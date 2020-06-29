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والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يطالب بمعالجته في مركز عالمي نفسيًا وجسديًا

Time منذ ساعة
Views 1797
والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يطالب بمعالجته في مركز عالمي نفسيًا وجسديًا

الطائف (صدى):
طالب والد الطفل نهار الحارثي ضحية الإهمال الطبي، الذي فقد إحدى غدتيه التناسليتين، في الطائف، بعلاج ابنه في مركز عالمي متخصص نفسيا وجسديا.

كما طالب الأب بإخضاع ابنه لعملية تجميل وتعويضه في ما أصابه من ضرر جسدي ونفسي، مناشدًا المحكمة بإلزام وزارة الصحة بمحاسبة أي شخص له علاقة بتأخير علاج نجله في مستشفى الملك فيصل بالطائف ومحاسبة الشؤون الصحية.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض، يوم ٢١ ذي القعدة، في الدعوى المرفوعة من والد الطفل، واتهامه لمستشفى الملك فيصل بالطائف بالإهمال الطبي قبل عام.

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أحدث التعليقات

سيف محمد الحربي هويه رقم 1044207684
السلام عليكم كيف حالك والله ما اعرف ش عن طريق الدعم علماً بأني قديم سايق اجره باول حروف لوحة سيارة تعطا من قبل المرور والنقل
ابو عمار
اهلا و سهلا نورت ابها بوجودك
ابن حزم
الحمدلله على سلامتها
ابو عمار
ان شاء الله قربت نهاية اوردغان الخسيس
وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توبي يا بنت من الاغاني

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