اعتذار مصري بشأن نعي الإخواني عصام العريان

القاهرة (صدى):
قدمت نقابة الأطباء في مصر، اعتذارها عن نشرها نعي للقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية عصام العريان الذي توفى داخل محبسه قبل أيام.
وقالت النقابة في بيان لها: " نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه " .
وأضافت: " تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء و الأطباء الذين تناولوه بتحفظ وأستياء ملحوظ " .
وكان المحامي المصري سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد نقيب الأطباء، بسبب نشر النعي، قائلا: " النقابة نشرت نعيًا للعريان، والذي اتهم في العديد والعديد من قضايا الإرهاب منها على سبيل المثال وليس الحصر قضية فض رابعة، اقتحام الحدود الشرقية، أحداث الاتحادية، التخابر مع حماس، أحداث مكتب الإرشاد، قطع طريق قليوب، والتي خلفت من جراء أحداثها ضحايا ومصابين كثر من أبناء الشعب المصري " .
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