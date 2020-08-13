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وفاة القيادي الإخواني "عصام العريان" إثر جدال حول آداء الجماعة بالسجن

Time منذ ساعة
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وفاة القيادي الإخواني "عصام العريان" إثر جدال حول آداء الجماعة بالسجن

وكالات (صدى):
توفي اليوم الخميس القيادي البارز بجماعة الإخوان في مصر الدكتور عصام العريان في سجنه بالقاهرة إثر أزمة قلبية .

وأكدت مصادر أن "العريان " أضيب بالأزمة عقب نقاشه مع أحد الأفراد بالسجن حول أخطاء الجماعة وسياستها والأوضاع الحالية فدخل في نوبة قلبية ولم تفلح محاولات إنقاذه ، وفقاً لـ " الحدث ".

الجدير بالذكر أن " العريان" كان يقضي عقوبة السجن المؤبد مع 10 عناصر إخوانية في قضية اقتحام الحدود الشرقية واحداث قصر الإتحادية وفض رابعة .

ويقضي القيادي الإخواني عقوبة السجن في عده قضايا، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وحكم آخر نهائي بالسجن 20 عاما في أحداث الاتحادية، والإعدام في قضية فض رابعة.

وكان "العريان " الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، وانتخب عضوا في مجلس الشعب المصري في عدة دورات برلمانية وكان من اهم قيادات الجماعة .

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عادل عبدالحي حمزة
وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتابها على حسابه بموقع تويتر. عبر تغريدة كتبها وليس كاتبها على حسابه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سالفة طويلة الخصها لك بأني عشت حياتي كلها صدام مع الكبارية وبعض مسؤلين الدولة اتعبتهم وتعبوني لكننا مازلنا مستمرين في الحياة هم بأعتقادهم بموت ويفتكون مني مايدرون إني اقوى مما يتصورون👍
ابن حزم
وصل الهياط. لتعريض الصغير للخطر. لا حول ولا قوة الا بالله. متى يترفع هؤلاء عن مثل تلك الممارسات.
abdul
الغرق*
عادل عبدالحي حمزة
وكشفت "ابشر" عبر حسابها تويتر"الخطوات التي تتبع لفتح الحساب ، وذلك بالدخول إلى موقع البنك المراد فتح الحساب فيه، والحبث عن خدمة قبول في محرك بحث أبشر، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي. والبحث وليس الحبث عن خدمة قبول

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