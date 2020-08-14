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عضو بالشورى: ازدواجية المعايير في اتفاق الإمارات واسرائيل تصيبني بالغثيان !

Time منذ 14 دقيقة
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عضو بالشورى: ازدواجية المعايير في اتفاق الإمارات واسرائيل تصيبني بالغثيان !

علي القحطاني (صدى):
علق الدكتور عبد الله الفوزان عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والذي تم توقيعه امس .

وأعرب "الفوزان " عن استنكاره من الإزدواجية في الحكم على الإمارات مقارنةً بدول أخرى ذات علاقة معروفة بإسرائيل كتركيا وقطر .

وقال "الفوزان " : إزدواجية المعايير تصيبني بالغثيان فمن يطبل لأردوغان وهو الصديق الحميم لإسرائيل وينسق معها عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا ويضع إكليلا من الزهور على قبر مؤسسها ومن يطبل لتنظيم الحمدين الذي يأتمر بأمر إسرائيل ستكون حجته ضعيفة عندما يدين تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعا الإتفاق الذي فرض تجميد ضم الأراضي الفلسطينية مع توسع العلاقات الثنائية .

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أحدث التعليقات

احمد
الله يرحم حال العرب بس . اصبحوا أعداء وإسرائيل تضحك عليهم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
واحد منصف
نعم كما قال تركيا وقطر والامارات ومصر كلهم يقةمون بالتطبيع مع اسرائيل فقط السعودية هي التي تقف مع القضية الفلسطينية

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