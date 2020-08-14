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«قرقاش»: المبادرة الجريئة أبعدت شبح ضم الأراضي الفلسطينية وعززت الحل عبر الدولتين

Time منذ 41 دقيقة
Views 1409
«قرقاش»: المبادرة الجريئة أبعدت شبح ضم الأراضي الفلسطينية وعززت الحل عبر الدولتين

أبوظبي (صدى):
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والذي يضمن تجميد ضم الأراضي الفلسطينية .

وأكد " قرقاش " في حسابه الرسمي عبر " تويتر " أن القرار كان وفقاً لرؤية مدروسة ، قائلاً : قرار الامارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل. قرار شجاع من قائد إستثنائي .

وأضاف قائلاً : يبقى قرار السلام فلسطيني اسرائيلي بامتياز، بينما أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات .

ولفت " قرقاش " إلى ردود الفعل خاصةً وان الإتفاق يمنع خطر ضم الأراضي الفلسطينية ، وقال :ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين. قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها .

واختتم قائلاً : القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق .

وكانت الإمارات وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق سلام بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الخميس يعمل على توسيع العلاقات الثنائية مع فرض عدم ضم أراضي فلسطينية جديدة .

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أحدث التعليقات

Ryan
قمة الغباء ما يستغل خبرة اسطوره في النادي أو في الملاعب السعوديه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع أحترامي لكم لكن تفكيركم خطاء،،،، المفروض الفصل الأول يكون دراسة لأن الطلاب بيجون على فصول معقمه ومنتظمة كبداية ولأن العدوى خفت قليلآ غير الأجواء الحاره الي تساعد على التخفيف من انتشار العدوى والفصل الثاني تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلآ وفرصة انتشار الفايروس اكبر غير الطلاب الي بيجون على عماها فمن الأفضل نبدأ من الأول دام الناس لسه متمسكين بكلمة نعود بحذر
ابو حمزه الهاشمي الحسني الشريف
الذي يأيد التدخين للجميع هذا إنسان غير سوي ومن يرتضيه فليبدأ بأمه وأخته وزوجته وبنته اللهم اني استودعتك نفسي وبيتي واهلي وذريتي ومالي وديني آمين
ابو هاشم الهاشمي الحسني الشريف
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرنا في مصيبتنا اللهم ان كانت الحياة خير لنا فأحيينا وان كان الممات خير لنا فأمتنا وأرضى عنا .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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