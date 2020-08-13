إعفاء حكم "الديربي" نهائيا وسفره إلى بلاده

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن إستغناء اتحاد الكرة السعودي عن حكم مباراة ديربي الرياض الفرنسي " بينوا باستين ، وسفره إلى بلاده .
وجاء قرار رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل بناءً على الأخطاء التي ارتكبها الحكم في المباراة والتي أشعلت غضب النصراويين واتهامات بعدم العدالة في المباراة التي فاز فيها الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأربعاء قبل الماضي .
وأكدت المصادر ان رئيس الحكام الإسباني تريساكو حاول إبقاء حكم الديربي لكن دون جدوى امام قرار " المسحل " ، وتم اعطائه كافة مستحقاته قبل السفر لبلاده ، وفقاً لـ" عكاظ " .
وكان ديربي الرياض قد شهد جدل كبير ومطالب من قبل النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام ، وتباينت الأقوال حول دراسة اتحاد الكرة معاقبة " السويكت " بسبب اتهامات لجنة الحكام ، وبين دراسة إعفائها وفقاً لمطالب النصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ عبر هزيمة " العالمي " .
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