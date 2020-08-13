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إعفاء حكم "الديربي" نهائيا وسفره إلى بلاده

Time منذ ساعة
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إعفاء حكم "الديربي" نهائيا وسفره إلى بلاده

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس عن إستغناء اتحاد الكرة السعودي عن حكم مباراة ديربي الرياض الفرنسي " بينوا باستين ، وسفره إلى بلاده .

وجاء قرار رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل بناءً على الأخطاء التي ارتكبها الحكم في المباراة والتي أشعلت غضب النصراويين واتهامات بعدم العدالة في المباراة التي فاز فيها الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأربعاء قبل الماضي .

وأكدت المصادر ان رئيس الحكام الإسباني تريساكو حاول إبقاء حكم الديربي لكن دون جدوى امام قرار " المسحل " ، وتم اعطائه كافة مستحقاته قبل السفر لبلاده ، وفقاً لـ" عكاظ " .

وكان ديربي الرياض قد شهد جدل كبير ومطالب من قبل النصر بإعفاء رئيس لجنة الحكام ، وتباينت الأقوال حول دراسة اتحاد الكرة معاقبة " السويكت " بسبب اتهامات لجنة الحكام ، وبين دراسة إعفائها وفقاً لمطالب النصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ عبر هزيمة " العالمي " .

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عادل عبدالحي حمزة
وكان نجل "الجبري" قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية، هاجم فيها قيادة المملكة، الأمر الذى دفع بالـ "العنقري" للرد عليه عبر تغريدة كتابها على حسابه بموقع تويتر. عبر تغريدة كتبها وليس كاتبها على حسابه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سالفة طويلة الخصها لك بأني عشت حياتي كلها صدام مع الكبارية وبعض مسؤلين الدولة اتعبتهم وتعبوني لكننا مازلنا مستمرين في الحياة هم بأعتقادهم بموت ويفتكون مني مايدرون إني اقوى مما يتصورون👍
ابن حزم
وصل الهياط. لتعريض الصغير للخطر. لا حول ولا قوة الا بالله. متى يترفع هؤلاء عن مثل تلك الممارسات.
abdul
الغرق*
عادل عبدالحي حمزة
وكشفت "ابشر" عبر حسابها تويتر"الخطوات التي تتبع لفتح الحساب ، وذلك بالدخول إلى موقع البنك المراد فتح الحساب فيه، والحبث عن خدمة قبول في محرك بحث أبشر، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب البنكي. والبحث وليس الحبث عن خدمة قبول

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