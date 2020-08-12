فيتوريا: الأخطاء جزء من اللعبة

طلال الغامدي (صدى):
علق روي فيتوريا مدرب النصر، على أزمة الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن الأخطاء جزء من كرة القدم.
وقال فيتوريا: " الحكام في أوروبا يخطئون، حكم مباراة النصر والهلال مرخص في دوري أبطال أوروبا والأخطاء جزء من اللعبة " .
وتابع في تصريحاته لبرنامج " في المرمى " : " عندما تتحدث عن أخطاء الحكم كأنك تتعذر بأشياء هي جزء من اللعبة " .
وأضاف: " مهنتنا دائما ونتعرض فيها للانتقادات، وعلينا أن نكون أقوياء ولا نسمح أن تؤثر علينا وإذا كان هناك لاعبون يمثلون فريق كبير مثل النصر ولا يتحملون الضغوط عليهم البحث عن مهنة أخرى ".
ورفض فيتوريا الحديث عن تجديد عقده قائلا: " لن أتحدث عن تجديد عقدي مع النصر حاليا " .
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