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فيتوريا يُلاحق صفقة جزائرية

Time منذ 8 دقائق
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فيتوريا يُلاحق صفقة جزائرية

نواف السالم (صدى):
يلاحق مدرب النصر فيتوريا نجم وسط الريان القطري، الجزائري ياسين براهيمي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وطالب فيتوريا إدارة نادي النصر بضرورة التحرك سريعًا، لضم نجم وسط الريان القطري.

ودخل براهيمي اهتمامات فيتوريا بعد التطور الكبير في مستواه، واحتلاله المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري القطري لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن مسؤولي نادي النصر على استعداد لدفع الملايين من أجل حسم صفقة ياسين براهيمي خاصة أنه يرتبط بعقد مع نادي الريان ممتد حتى عام 2023.

وعلى جانب أخر طمأن الأمير وليد بن بدر عضو النصر جماهير النصر على صحته بعد نبأ إصابته بفيروس كورونا.

وقال الأمير وليد بن بدر: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم لك الحمد والشكر، أشكر دعاءكم واهتمامكم وأود طمأنتكم بحاجتي لخمس أيام للخروج من العناية بإذن الله”.

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أحدث التعليقات

العدناني
الامر خلاص محلول تقرير دي ان ايه وخلاص
زائر
الله يزيده مرض وعساه من ذا واردي الكيماوي القاتل
بوفيصل
هؤولاء من كنا ندعوا لهم بالنصر ونقول على منابر المساجد ( اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا ) والذين نسميهم الثوار وهم مرتزقة مجرمون اتباع اردوغان
مشاري
سلامات يافخامة الرئيس ، طالما انك تحارب مرتزقة اردوغان الكلب فلك الف تحية.
عادل عبدالحي حمزة
وأكدت أن اللائحة تهدف لرفع مستوى الشفافية والمنافسة على الفرص الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبيفي الناتج المحلي. والأجنبي في وليس والأجنبيفي

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