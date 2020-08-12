فيتوريا يُلاحق صفقة جزائرية

نواف السالم (صدى):
يلاحق مدرب النصر فيتوريا نجم وسط الريان القطري، الجزائري ياسين براهيمي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.
وطالب فيتوريا إدارة نادي النصر بضرورة التحرك سريعًا، لضم نجم وسط الريان القطري.
ودخل براهيمي اهتمامات فيتوريا بعد التطور الكبير في مستواه، واحتلاله المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري القطري لكرة القدم.
وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن مسؤولي نادي النصر على استعداد لدفع الملايين من أجل حسم صفقة ياسين براهيمي خاصة أنه يرتبط بعقد مع نادي الريان ممتد حتى عام 2023.
وعلى جانب أخر طمأن الأمير وليد بن بدر عضو النصر جماهير النصر على صحته بعد نبأ إصابته بفيروس كورونا.
وقال الأمير وليد بن بدر: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم لك الحمد والشكر، أشكر دعاءكم واهتمامكم وأود طمأنتكم بحاجتي لخمس أيام للخروج من العناية بإذن الله”.