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«وزير المالية»:‏ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفر بيئة استثمارية جاذبة

Time منذ ساعة
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«وزير المالية»:‏ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفر بيئة استثمارية جاذبة

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد عبدالله الجدعان، ‏اليوم الأربعاء، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وقال محمد الجدعان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم- بإذن الله -في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف  التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030" .

وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، قد أعلن صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اليوم الأربعاء، والتي تهدف الى توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسن يستاهل ما جاه
حسام الجهني
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... أتمنى أقصى العقوبة
عادل عبدالحي حمزة
وحصل الطفل بالفعل على منحة درسية في أشهر معاهد الباليه في الولايات المتحدة وبدأ الدراسة عن بعد وسيسافر في 2021 . منحة دراسية وليس درسية
عادل عبدالحي حمزة
التي كان يستقلها الشباب
ناصر
ياجماعه احمدو الله على العافية هذي نهاية كل درب غير سوي لا احد يشمت ولا تتعقبون العورات والي يظن انه نجا بالدنيا راح ينفضح على الاشهاد بيوم لا ينفع مال ولا بنون وسبحان الله المال الحرام مثل الماء المالح لا يروي ابد وصدقوني كل الي نهبو ما استفادوا لان الاموال الي عندهم تزيدهم طمع والباري يقلبها عليهم حسره

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