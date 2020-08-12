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وزير الإسكان: صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية اليوم

Time منذ 10 دقائق
Views 1203
وزير الإسكان: صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية اليوم

الرياض (صدى):
أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اليوم الأربعاء .

وقال " الحقيل " أن الهدف من تلك اللائحة توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ونشر " الحقيل " فيديو توعوي يوضح نتائج تلك اللائحة التي ستعود على الأفراد ورواد الأعمال وكبار المستثمرين ، حيث تتيح اللائحة استئجار اي عقار تابع للبلدية لغرض المشروعات ويمكن ان تشارك " البلدية " مع "القطاع الخاص مما يساعد على تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة النمو الإقتصادي .

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أحدث التعليقات

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أحياناً يكون إظهار جانب من التسامح وحسن النوايا ليس محموداً بقدر ما هو نوع من الغباء والسذاجة والضعف ينبغي إصلاحه
محسن
ماشاء الله بنات رئيس وطبيبات
غييييوووورررر
النوم سلطان
شيوووووووووووووووووووووووووون
النظافة هي عنوان تحضر الأمم والشعوب وتدل على أنها أمم راقية باخلاقها وافعالها من محافظتها على مجتمعها وبيئتها نظيفة ..... ومع الاسف اننا ندين بدين يحثنا على النظافة في البدن والمجلس وفي الماكل والمشرب لكننا لا نلتزم لا بتعاليم ديننا ولا انظمة وقوانين بلدنا الخاصة التنزه في الاماكن العامة لكن اتمنى انه تستحدث وظائف امنية للحفاظ على نظافة البيئة سواء في المتنزهات داخل المدن او خارجها ووضع غرامات مالية للمخالفين .... ومثل ما اقر نظام ساهر اتمنى ان يقر نظام الحفاظ على نظافة البيئة ويفعل
شيخين
اذا كانو صادقين يطلعو التقارير الطبية وصورة التعهد الي كتبة المتوفي وبتوقيعة والمصادقة على هاذي المستندات من قبل المسؤل الاول في الصحة ولايكون هناك تزوير لتوقيع على التعهد وبعين تكونو صادقين ان المستشفى خالي المسؤلية

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