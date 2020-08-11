وزيرة تركية تحرق ورقة أردوغان بخصوص اللاجئين

أنقرة (صدى):
يستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كل فترة ورقة اللاجئين للضغط على أوروبا من أجل توفير تمويل لمشاريع باسم اللاجئين.
وفي هذا السياق خرجت وزير الأسرة والعمل التركية زهراء زمرد سلجوق، مكذبة تصريحات أردوغان بأن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين.
وجاءت تصريحات الوزيرة لتحرق ورقة اللاجئين التي يستخدمها أردوغان، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يمول المساعدات التي يتم تقديمها للاجئين، وأن بلادها لا تقدم لهم هذه المساعدات من الموارد الخاصة بالأتراك.
وقالت: " خلال تطبيق هذه المساعدات، لا نستخدم ولا نلمس أبدا الموارد المالية التي نخصصها لمواطنينا، بل الاتحاد لأوروبي يمول هذه المساعدات " .
يذكر أن أردوغان كان يردد دائمًا أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بوعوده لتقديم مساعدات لتركيا لاستقبال اللاجئين، زاعمًا أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار أمريكي وستنفق 40 مليار دولار آخر.
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