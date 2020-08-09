على باباجان: الاقتصاد التركي دخل في نفق مظلم بسبب أردوغان

وكالات (صدى):
هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، لافتًا إلى أن انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد علي باباجان، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي دخل في نفق لا مخرج منه بسبب سياسة حزب أردوغان؛ كما قال أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو الإدارة السيئة للبلاد والإجراءات البعيدة عن الثقة والمصداقية.
وأوضح أن الحزب يرى أن خطة للإصلاح الاقتصادي تقوم على عدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي؛ فيما هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة الخميس الماضي بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد.