اعترافات جديدة للفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها

القاهرة (صدى):
اعترفت الممثلة المصرية عبير بيبرس، بدوافعها لقتل زوجها رجل الأعمال المصري عمرو السيد،مؤكدة أن الجريمة حدثت نتيجة مشاجرة وقعت قبل الحادث مباشرة .
وأكدت في اعترافتها على أنها لم تخطط لقتل زوجها أو الانتقام منه أو تعمد قتله.
وقالت إنها فقدت توازنها وأعصابها بسبب اعتداء زوجها عليها وصفعها على وجهها عندما تشاجرت معه بسبب خلافاتهما الزوجية الدائمة فاستشاطت غضبا.
ولفتت إلى أنه بدافع الغضب أمسكت بزجاجة مكسورة وغرزتها في صدره فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.
وتابعت: "طلبت من زوجي الطلاق عدة مرات بسبب معاملته السيئة وكان يرفض، وكنا نتخانق كتير لحد ما حصلت الكارثة في آخر مشاجرة بينا ومات فيها".
وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.
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