تطورات قضية قتل فنانة مصرية لزوجها

القاهرة (صدى):
كشفت معلومات جديدة في واقعة قتل الفنانة المصرية عبير بيبرس لزوجها رجل الأعمال عمرو السيد عن طريق الطعن بزجاجة مكسورة في صدر المجني عليه.
ويذكر أن عبير قد اتهمت في التحقيقات زوجها الراحل بأنه كان دائم الاعتداء عليها وأنها كانت تدافع عن نفسها وقت وقوع الحادث بعد مشاجرة بينهما.
في حين كشفت شقيقة رجل الأعمال الراحل عمرو السيد عبدالله، عن مفاجآت ربما تغير مسار التحقيقات الجارية مع المتهمة عبير بيبرس.
وقالت إن الجريمة من المستحيل أن تكون بسبب مشاجرة، لأن شقيقها تكوينه الجسدي قوي ولا يمكن أن يموت بهذه الطريقة، خاصة أن الطعنة كانت من الصدر وليس الظهر.
وأضافت قائلة : “تفاجأنا بأن تقرير الطبيب الأولى كان مكتوب به أن الوفاة سببها أزمة قلبية وهو ما تم إبلاغنا به في البداية” متهمة زوجته عبير بيبرس بإخفاء الجرح وإلباسه ملابس نظيفة لتبدو الوفاة طبيعية.