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وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة خلال أقل من 3 أشهر

Time منذ ساعتين
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وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة خلال أقل من 3 أشهر

الرياض (صدى):
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله " مهتمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي.

وقال وزير الصحة: " أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، وهي تعادل أكثر من 30٪ من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن " .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـــــــيب درينا.
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
العجلاني
لاوالله ما وحشتينا الا ارتحنا من صياحك ومن غثاك بكره فيه حفره ما عاد فيها حامض طعمه يقول
. راعــي الـددســـن .
حذفت جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها على تطبيق "تيك توك" لِأنــها خافــت مـن أبو زعــــــــــــــــبل .🤣🤣.

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