وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة خلال أقل من 3 أشهر

الرياض (صدى):
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله " مهتمين بتقديم أفضل الخدمات الصحية لكل من هو على أرض وطننا الغالي.
وقال وزير الصحة: " أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، وهي تعادل أكثر من 30٪ من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود من الزمن " .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.
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