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«الصحة»: تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 5205 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 154839 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 49 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2017 حالة وفاة.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن خدمات عيادات "تطمن" لا تزال مستمرة وفي اتساع دائم، لافتًا إلى أن الوصول السريع إلى عيادات تطمن يقلل المضاعفات وحدة المرض، فيما من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).

https://twitter.com/saudiatv/status/1280484872801456128?s=12

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
اكثر المحلات رفعت اسعارها سواء اللي برقم ضريبي او بدون
احمد فؤاد
انا سمعت للدكتور من فتره قريبه وكنت اتمني ان اسمع له من زمان راجل عملاق عملاق احبك كثيرا يا دكتور عبدالله
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل اعباء وتكاليف جائحه كورونا كاملة وزياده
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا

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