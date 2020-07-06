ناشط عراقي يكشف هوية قتلة هشام الهاشمي

بغداد (صدى):
صرح الناشط السياسي العراقي غيث التميمي، بأن لديه وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.
ووجه التميمي حديثه لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائلا: " لدي وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل هشام الهاشمي زودني بها الشهيد هشام وأنا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل، وقد تم تهديدي قبل قليل من نفس الجهة بسبب إعلاني عن وجود الوثائق " .
وخرج التميمي في تصريحات تلفزيونية، كاشفًا عن رسائل متبادلة بينه وبين الهاشمي يخبره فيها الأخير بأنه تلقى تهديدات بالقتل من كتائب حزب الله العراقية.
وناشد رئيس الوزراء العراقي اتخاذ موقف بعد تلقيه تهديدات بالقتل من ذات المجموعة، بعد إعلانه عن وجود وثائق بحوزته.
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