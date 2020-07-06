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ناشط عراقي يكشف هوية قتلة هشام الهاشمي

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ناشط عراقي يكشف هوية قتلة هشام الهاشمي

بغداد (صدى):
صرح الناشط السياسي العراقي غيث التميمي، بأن لديه وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

ووجه التميمي حديثه لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائلا: " لدي وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل هشام الهاشمي زودني بها الشهيد هشام وأنا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل، وقد تم تهديدي قبل قليل من نفس الجهة بسبب إعلاني عن وجود الوثائق " .

وخرج التميمي في تصريحات تلفزيونية، كاشفًا عن رسائل متبادلة بينه وبين الهاشمي يخبره فيها الأخير بأنه تلقى تهديدات بالقتل من كتائب حزب الله العراقية.

وناشد رئيس الوزراء العراقي اتخاذ موقف بعد تلقيه تهديدات بالقتل من ذات المجموعة، بعد إعلانه عن وجود وثائق بحوزته.

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أحدث التعليقات

اسماعيل بن عبدالله حرب
تصدقون إني اتهاوش مع بقاله حق بيتنا صغيره وما يعطيني فاتوره اصلا ما عنده كاشير عشان يطبع فاتوره ويقول دخان ب ١٨ ريال وفوق كذا اعطيه ١٦ وتهاوش معه بعد وهم ياخذ مندوب عليهم ضرايب ويحطونها علينا ب كلام بس ي ليت معها فاتوره وبس
اسماعيل بن عبدالله حرب
ما نقول الا الله يعين وبس
وافي
الدكتور عبدالله النفيسي ذلك الرجل الحر هوا اكبر من تلك المسطلحات رجل لايخشى الا الله ارجع الي مقابلاتة قبل عشرين عام وكأنة تنياء بما يحصل اليوم اطال الله في عمرة
ابو محمد 😎
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. جزاك الله خير اخوي ..

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