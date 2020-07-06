إيران تقتل «الهاشمي » وتُعزي أسرته بـ «دم بارد»

وكالات (صدى):
أشارت أصابع الاتهام الأولى في مقتل السياسي العراقي هشام الهاشمي إلى الحشد الشعبي وإيران؛ حيث حمل سياسيون عراقيون وأمريكيون الحشد الشعبي مسؤولية اغتيالة.
وبعد ساعات قليلة من اغتيال "الهاشمي" بطريقة وحشية أمام منزله، حاولت إيران والحشد الشعبي الإرهابي باستماته للهروب من الاتهامات التي طالتهم.
وتقدم الحشد الشعبي برسالة باردة تحمل معاني النفاق إلى أسرة القتيل؛ حيث قال: "تتقدم مديرية إعلام الحشد_الشعبي للاسرة الصحفية العراقية والمراكز البحثية والاستراتيجية كافة ومركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين والمحللين الستراتيجيين بالتعازي القلبية الحارة لاستشهاد الزميل هشام لهاشمي الذي اغتيل اليوم على ايدي جماعات إرهابية".
وتحاول إيران إلصاق تهمة اغتيال السياسي العراقي في جماعة داعش الإرهابية، إلى أن الشعب العراقي لم يستقبل هذه المحاولات، مطالبين بمحاكمة المتهمين.
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