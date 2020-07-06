بالفيديو.. خبير عقاري يتوقع تراجع سعر العقارات

عادل الحربي (صدى):
توقع الخبير العقاري فهد العوين، تراجع في سعر العقار خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وأكد في مقطع فيديو له، أن الظروف العامة ستجعل أسعار العقار تنخفض، إلا أن هناك جهات تريد الارتفاع أو على الأقل بقاء الأسعار كما هي عليها الآن.
وحذر من الاستهانة بهؤلاء القوى التي تدفع بارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن " بعض البنوك عندها محافظ عقارية بالمليارات وبالملايين وبعض تجار العقار لديهم ملايين الأمتار ويحافظون عليها قدر المستطاع ".
وأضاف: " والبنوك ممكن تخفف فائدة التمويل، تجار العقارات يتمسك بسعره ويجفف السوق يتخذ إجراءات كثيرة وعندهم من يمتلكون أدوات القوة واللعب بهذا القطاع”.
وأردف: “هناك جهات ممكن ترجح كفة على كفة وهي الجهات التشريعية والتنفيذية.. لا نريد العقار ينهار ولكن نريده بأسعار تناسب الجميع ”.
وكان الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، قد توقع انخفاض أسعار العقارات كذلك، بعد تطبيق الضريبة.
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