ملهم هندي: اليوم يشهد أصغر شمس خلال العام

الرياض (صدى):
قال متخصص الفلك الفيزيائي ملهم هندي، إن اليوم السبت، تصل الأرض لأبعد نقطة على مدارها عن الشمس بما يسمى بنقطة " الأوج ".
وأضاف: " يصغر حجم الشمس الظاهري لتكون أصغر شمس خلال العام، الفارق بين أقرب نقطة وأبعد نطقة للأرض عن الشمس 5 مليون كيلومتر، وهذا الفارق لايؤثر على درجات الحرارة على الأرض ".
يذكر أن هذا العام ستكون الأرض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,295 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في "الاوج" في الرابع من يوليو حيث كانت أبعد قليلا على مسافة 152,104,285 كيلومتر.
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