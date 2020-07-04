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ملهم هندي: اليوم يشهد أصغر شمس خلال العام

Time منذ ساعة
Views 1771
ملهم هندي: اليوم يشهد أصغر شمس خلال العام

الرياض (صدى):
قال متخصص الفلك الفيزيائي ملهم هندي، إن اليوم السبت، تصل الأرض لأبعد نقطة على مدارها عن الشمس بما يسمى بنقطة " الأوج ".

وأضاف: " يصغر حجم الشمس الظاهري لتكون أصغر شمس خلال العام، الفارق بين أقرب نقطة وأبعد نطقة للأرض عن الشمس 5 مليون كيلومتر، وهذا الفارق لايؤثر على درجات الحرارة على الأرض ".

يذكر أن هذا العام ستكون الأرض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,295 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في "الاوج" في الرابع من يوليو حيث كانت أبعد قليلا على مسافة 152,104,285 كيلومتر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مجرمون محتالون .. سيجدون طريقة ينفذون فيها مايريدون ..
روح الشمس
خايف كفيله اكيد من العدوى الله يرحمه
ابو محمد 😎
مزبن الجاني ياسعه ، والحراج ياسع سيارته ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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