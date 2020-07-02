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فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس السبت

Time منذ 27 دقيقة
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فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس السبت

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الكرة الأرضية تصل يوم السبت 4 يوليو 2020 إلى أبعد نقطة ” الأوج ” في مدارها حول الشمس هذه العام عند الساعة 02:35 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:35 صباحاً بتوقيت غرينتش).

من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد مسافة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

فالكرة الارضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً ، فالأرض الآن على مسافة حوالي 5 مليون كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة اشهر من الآن ، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر .

وهذه السنه ستكون الارض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,295 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في “الاوج” في الرابع من يوليو حيث كانت ابعد قليلا على مسافة 152,104,285 كيلومتر.

من ناحية أخرى يرجع سبب حدوث الفصول الأربعة لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة ، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن الأرض في موقع من مدارها حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك فصل الشتاء.

برغم أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول إلا أنها تؤثر في طول مدتها ، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس ” كما هو الآن” فإن الأرض تتحرك بشكل بطئ حول الشمس وهذا يجعل الصيف أطول الفصول في النصف الشمالي للأرض والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يحمينا ويحمي ديارنا وينصر ابطالنا في اليمن والحد الجنوبي
ابو محمد 😎
هذا ديدنهم .. خيبهم الله .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابو حمزة
مايجمعهما صداقة قوية جدآ لحد الفراش المؤقت لبضع ساعات ثم كل واحد يروح بيته عادي عند أمثال هؤلاء السفلة
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
سبحان خالق الافلاك ومسيرها بحكمته ..

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