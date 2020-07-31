خطورة النوم في الطائرة

وكالات (صدى):
نصح الخبير في مجال الترحال والتنقل، غريغوري لوغوفوي، بعدم النوم في الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.
ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال الخبير : النوم أثناء الإقلاع والهبوط يمكن أن يكون محفوفا بالخطر وغير آمن للصحة " .
وأضاف: " يحدث تغيير كبير في الضغط في مقصورة الطائرة، وبالتالي فإن القناة التي تربط تجويف الأذن الوسطى بالبلعوم - أنبوب استاكيوس – تضيق " .
وتابع: " وإذا لم يقم المرء بابتلاع اللعاب أو يتثاءب في الوقت المناسب، فقد يتعرض إلى بداية نزيف في الأنف وللصداع، وفي الحالات الأكثر خطورة - لتلف طبلة الأذن " .