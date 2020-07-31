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خطورة النوم في الطائرة

Time منذ 12 دقيقة
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خطورة النوم في الطائرة

وكالات (صدى):
نصح الخبير في مجال الترحال والتنقل، غريغوري لوغوفوي، بعدم النوم في الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.

ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال الخبير : النوم أثناء الإقلاع والهبوط يمكن أن يكون محفوفا بالخطر وغير آمن للصحة " .

وأضاف: " يحدث تغيير كبير في الضغط في مقصورة الطائرة، وبالتالي فإن القناة التي تربط تجويف الأذن الوسطى بالبلعوم - أنبوب استاكيوس – تضيق " .

وتابع: " وإذا لم يقم المرء بابتلاع اللعاب أو يتثاءب في الوقت المناسب، فقد يتعرض إلى بداية نزيف في الأنف وللصداع، وفي الحالات الأكثر خطورة - لتلف طبلة الأذن " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله حرايقهم تحرقهم ولا تبقي منهم احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. طقوع امسح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تسكتون عن حقكم ..

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