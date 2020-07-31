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تفوق هلالي في تاريخ مواجهات ديربي الرياض

Time منذ 36 دقيقة
Views 1455
تفوق هلالي في تاريخ مواجهات ديربي الرياض

ماجد محمد (صدى):
يخوض ناديا الهلال والنصر، قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الخامس من أغسطس، وستقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وذلك قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة التي ستنتهي في التاسع من سبتمبر.

ويتفوق الهلال تاريخيًا على النصر، في المواجهات التي جمعت بينهم منذ موسم 2008-2009، حيث فاز الهلال على النصر في 11 مواجهة بينما تفوّق النصر في 7 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات.

أما ملعب الملك فهد الدولي، فقد احتضن 10 مباريات من أصل 11 مواجهة جمعت الفريقين في الدور الثاني من دوري المحترفين، فاز فيها الهلال في 6 مباريات وفاز النصر في 4.

يذكر أن الهلال خاض 5 وديات خلال فترة الاستعداد الماضية، فاز فيها في 4 مواجهات أمام التعاون والفيحاء والطائي بالرياض، بينما تعادل مع الشعلة.

كما خاض النصر 4 مواجهات، فاز في مباراتين على الأنوار والشعلة، بينما خسر من الرائد والفتح.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نكلوا فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله حرايقهم تحرقهم ولا تبقي منهم احد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. طقوع امسح ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا تسكتون عن حقكم ..

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