تفوق هلالي في تاريخ مواجهات ديربي الرياض

ماجد محمد (صدى):
يخوض ناديا الهلال والنصر، قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الخامس من أغسطس، وستقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وذلك قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة التي ستنتهي في التاسع من سبتمبر.
ويتفوق الهلال تاريخيًا على النصر، في المواجهات التي جمعت بينهم منذ موسم 2008-2009، حيث فاز الهلال على النصر في 11 مواجهة بينما تفوّق النصر في 7 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات.
أما ملعب الملك فهد الدولي، فقد احتضن 10 مباريات من أصل 11 مواجهة جمعت الفريقين في الدور الثاني من دوري المحترفين، فاز فيها الهلال في 6 مباريات وفاز النصر في 4.
يذكر أن الهلال خاض 5 وديات خلال فترة الاستعداد الماضية، فاز فيها في 4 مواجهات أمام التعاون والفيحاء والطائي بالرياض، بينما تعادل مع الشعلة.
كما خاض النصر 4 مواجهات، فاز في مباراتين على الأنوار والشعلة، بينما خسر من الرائد والفتح.