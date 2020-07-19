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صورة لملعب الملز بالرياض قبل أكثر من 40 سنة
منذ ساعة
1040
1
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أحدث التعليقات
نبيل
الله يجمع له بين الاجر والعافية
ابو مشعل
ههههههههههههههه بل كل هذا تدحلس ههههههههه
غييييوووورررر
لم يبقى للمواطن اي متنفس واتوقع سيتم تحصيل رسوم بعدد الانفاس يوميا
واحد منصف
نرجو عدم الزيادة لان الرياضيات حصصها كثيرة جدا والرسوب كبير والافضل تبسيط الملدة وتقليل الحصص وفي العالم المتقدم لاياخذ الطالب حصص مثلنا
ابو الاولاد
مقهوررررررررين
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