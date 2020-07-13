حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني

طهران (صدى):
اندلع حريق في منطقة " دقائقي " شمال شرق طهران، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.
ويقطن هذه المنطقة كبار القائد العسكريين والمسؤولين في الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، بينهم منزل الهالك قاسم سليماني.
ويوجد في المنطقة ذاتها منزل رئيس البرلمان الحالي والقائد السابق للحرس الثوري محمد باقر قاليباف ومنزل القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وغيرهم.
وتضم هذه المنطقة منتزهات وموقع عسكري ومستشفى خاص بالقوات العسكرية.
وتشهد إيران في الآونة الأخيرة حرائق وانفجارات استهدفت مجمعات سكنية ومصانع البتروكيماويات والغاز بالإضافة إلى استهداف محطات نووية منها محطة نطنز النووية الواقعة وسط إيران مطلع يوليو الجاري.
اقرأ أيضًا: