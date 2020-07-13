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حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني

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حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني

طهران (صدى):
اندلع حريق في منطقة " دقائقي " شمال شرق طهران، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

ويقطن هذه المنطقة كبار القائد العسكريين والمسؤولين في الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، بينهم منزل الهالك قاسم سليماني.

ويوجد في المنطقة ذاتها منزل رئيس البرلمان الحالي والقائد السابق للحرس الثوري محمد باقر قاليباف ومنزل القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وغيرهم.

وتضم هذه المنطقة منتزهات وموقع عسكري ومستشفى خاص بالقوات العسكرية.

وتشهد إيران في الآونة الأخيرة حرائق وانفجارات استهدفت مجمعات سكنية ومصانع البتروكيماويات والغاز بالإضافة إلى استهداف محطات نووية منها محطة نطنز النووية الواقعة وسط إيران مطلع يوليو الجاري.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الحمد لله الله يزيدهــم من دمــار على ماهـــم فـــيه . ويجــعل مثـواهـم النار والشــرار ولا تنطفي لهم نار .
**""'سهم'""**😊
باين ان السيارة مافيها سائق
الموج الأزرق
السواقة أخلاق وذوق، افسحوا لنا الآن تأمين الطريق الخالي من المتهورين؛ كي ينسجم مع تأمين المركبات.🌬🛣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان عندي ملاحظة الكثير غافل عنها البرادات الي باالشوارع وعند البيوت لازم يشيلون الأكواب الي عليها ياأخي حط اكواب بلستيك جديدة ترمى مباشرة من أول أستعمال اليوم الظهر فوق العشرين عامل يشربون من براده وكاس معدني واحد وتبون كورونا تروح
. راعــي الـددســـن .
لــيه يخيتي جنوبيه . تراها مهمه وعوار الإذن مايخليك تنامين بالليــل . تقـــوليــن مدافــع وصوايــخ تِــزعجــنا بالحــيل .😊😊.

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