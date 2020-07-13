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انفجار ثانِي مروع في أقل من 24 ساعة في أحد مصانع إيران

Time منذ 29 دقيقة
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انفجار ثانِي مروع في أقل من 24 ساعة في أحد مصانع إيران

طهران (صدى):
شهد أحد المصانع المنتجة للمكثفات الغازية بمنطقة كاويان الصناعية التابعة لمدينة فريمان، شمال شرقي إيران،انفجار مروع اليوم الأثنين بحسب ما أعلنه رئيس إدارة الإطفاء بالمنطقة جواد جهان دوست.

وقالت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية: الانفجار حدث في شركة تنتج السوائل الغازية القابلة للاشتعال، وتسبب في خسائر وأضرار هائلة للشركة ذاتها وشركة أخرى مجاورة لها".

وشهدت إيران خلال الأيام القليلة الماضية عددا من حوادث الانفجارات والحرائق طالت مراكز عسكرية ونووية وطبية ومحطات كهربائية، وسط حالة من تضارب تصريحات المسؤولين حول طبيعة الانفجارات والحرائق.

وكان اخر انفجار وقع بالأمس في مجمع بتروكيماويات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اعانكم الله يارجال المطافي .. آمين ..
ابو محمد 😎
اللهم آمين ..
. راعــي الـددســـن .
هههههههه. ياحـظ التمساااح إللي اكلها .🐊.😂.
ابو محمد 😎
من هاالحال واردى .. بعون الله ..
ابو محمد 😎
شي رهيب .. قوه .. والقوة المطلقه لله سبحانه .. .. متى نصنع مثلما صنعوا .............؟؟؟

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