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القوات اليمنية يُكذب الحوثيين

Time منذ 43 دقيقة
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القوات اليمنية يُكذب الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
كذّب الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده مجلي، المزاعم الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتحقيقها انتصارات ميدانية واستهدافها معسكرات تابعة لقوات الجيش ومنها معسكر تداوين في محافظة مأرب.

وقال في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن ما تروجه الميليشيا الحوثية من انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام إنما يأتي ضمن محاولاتها للتغطية على هزائمها القاسية التي تلقّتها على يد الجيش الوطني اليمني والمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات ومنها جبهتا صلب ونجد العتق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وجبهات قانية بالبيضاء، وجبهات محافظة الجوف ".

وأكد أن العمليات العسكرية التي نفّذتها قوات الجيش اليمني في هذه الجبهات ألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، علاوة على خسائرها جراء الغارات الدقيقة لمقاتلات التحالف التي نجحت في تدمير تحصينات وآليات ومواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لها بمختلف الجبهات.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن الميليشيا الحوثية بعد هذه الهزائم وتكبّدها الخسائر تلو الخسائر لجأت لاستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
الجنة تبي ، والنار تبي ... .. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرضر ويوم العرض ، واجرنا من جهنم .. اللهم آمين ..
سوسن
هي جات على الإحراق بالنار🔥 فيه كائنات على هيئة بشر متجردين من الإنسانية عندهم طُرق (للتعذيب) ماتخطرحتى في بال شياطين الجن. خذ عندك بس مثال واحد من طرق التعذيب (السحر)🤔

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