محامي عبير بيبرس: موكلتي لم تغير أقوالها ولم تسرق زوجها قبل القتل

القاهرة (صدى):
أكد محامي الفنانة المصرية عبير بيبرس، أحمد البحقيري، أن موكلته لم تُغير أقوالها أمام النيابة العامة، بتهمة قتل زوجها عمر السيد.
وأشار إلى أنه وقعت مشادة بينهما قبل وفاته، وسقط أرضًا وجُرح في صدره من الزجاج المتبعثر على الأرض، فيما شخّص رجال الإسعاف حالته بأنها سكتة قلبية وهبوط في الدورة الدموية.
وأوضح أن رجال الإسعاف أعطوا له حقنة لتنشيط قلبه، مؤكدًا أن والد المتوفي يلقي اتهامات بدون أي وجه حق أو مبرر، سب وقذف وتشهير وادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.
وعن اتهام عائلة المتوفي لموكلته بسرقة مبلغ يتجاوز مليوني جنيه مصري من زوجها، قال: “ ما هو السند على هذا الكلام؟، هل هناك سرقة بين الأزواج، ومن يحق له تحريك الدعوى الجنائية " .
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